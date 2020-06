Ancora una tartaruga marina morta, lungo gli arenili della provincia di Latina. L’ultima in ordine di tempo è stata rinvenuta nella prima mattinata di sabato sul litorale di Fondi, da parte di alcuni addetti alla pulizia delle spiagge.

La carcassa dell’animale è stata restituita dalle onde nella zona di Tumulito. Ignote, come del resto in altre occasioni, le cause che hanno portato al decesso dell’esemplare.