Sorpreso dai Carabinieri a rubare in un’auto preso dopo l’inseguimento

Nella giornata di oggi alle 17.00 circa, a Latina località Borgo San Michele, militari della stazione di Sabaudia, nel corso di servizio di controllo del territorio, traevano in arresto in flagranza di reato, un 21 enne H.M. di Aprilia.

In particolare il predetto, in località Caprolace di Sabaudia, unitamente ad altro soggetto allo stato sconosciuto, veniva sorpreso da un passante, a forzare con strumenti atto allo scasso, lo sportello di un’ autovettura e vistosi scoperto, si dava a precipitosa fuga a bordo di altra auto. I carabinieri operanti, allertati dallo stesso testimone, riuscivano tempestivamente a rintracciare il fuggitivo che non ottemperava all’alt imposto proseguendo la corsa, rovinando contro un palo della luce posto a bordo della carreggiata.

L’arrestato, abbandonata l’auto, continuava la fuga per le campagne circostanti venendo però inseguito, raggiunto e bloccato dai militari , mentre il complice riusciva a dileguarsi. Il prevenuto è stato trasportato a bordo automedica del personale del 118 presso il locale ospedale Santa Maria Goretti per essere sottoposto a visita e successivamente trasferito presso il proprio domicilio in attesa di giudizio con rito direttissimo previsto nella mattinata di domani.