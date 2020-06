Prolungato l’orario di apertura dei locali, la nuova ordinanza

È stata pubblicata sull’Albo Pretorio una nuova ordinanza, la numero 150 del 5 giugno 2020, che modifica la precedente ordinanza numero 134 che stabiliva l’orario di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei laboratori artigianali con consumo sul posto entro le 00.30.

Con la nuova ordinanza rimane l’orario di chiusura entro e non oltre le 00.30 dal lunedì al giovedì, mentre fino al 14 Giugno l’orario di chiusura viene prolungato all’1.30 nel fine settimana, cioè venerdì, sabato e domenica.

Una decisione presa dal Sindaco di Latina, Damiano Coletta, concordata con il comandante della Polizia Municipale, Francesco Passaretti, frutto del bilancio positivo di queste settimane di riapertura soft relativo ai controlli effettuati alle imprese e ai cittadini, e del presidio che la stessa polizia locale effettuerà nelle zone più frequentate.

«È un ulteriore passaggio verso la conquista della totale libertà di movimento» dice il primo cittadino, «sono orgoglioso del senso di responsabilità mostrato dagli operatori commerciali e dai fruitori delle attività stesse, in particolar modo quei giovani che hanno capito subito come adeguarsi alla Fase 2. Ci tengo anche a ringraziare il comandante Passaretti e i suoi collaboratori per la disponibilità e la sensibilità dimostrata, nel terribile periodo appena trascorso e anche in questa fase di ripresa».