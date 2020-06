Maltempo, numerosi danni al lido di Latina – FOTO

Dopo i mesi di chiusura a causa del lockdown per l’emergenza coronavirus oggi ci si mette anche il maltempo a dare problemi agli operatori balneari. “La mareggiata della scorsa notte ha causato numerosi danni su tutto il litorale, dove erano già montate tutte le strutture balneari appena riaperte. Si contano danni da migliaia di euro, come riferito dagli operatori che sono riuscita a contattare nel corso della mattinata: molti materiali sono andati distrutti, altri addirittura dispersi in mare. Alcuni hanno registrato anche danni strutturali e ci sarà una stima nelle prossime ore. Anche la duna maggiormente erosa dall’avanzare violento dell’acqua ha subìto importanti danni”. A parlare, la consigliera di Latina Bene Comune delegata alla Marina, Maria Grazia Ciolfi.

“Come consigliera con mandato del sindaco per la marina, posso assicurare che l’amministrazione sarà presente anche in questa nuova emergenza: il sindaco sta predisponendo un sopralluogo; i servizi si stanno già attivando per risolvere i problemi che si sono venuti a creare e supportare gli operatori per il ripristino delle condizioni dell’arenile. Come amministrazione non faremo mancare il nostro aiuto”.