Disabilità gravissima, l’avviso pubblico del Distretto Socio Sanitario LT4

Il vice sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi sociali Dante Mastromanno rendono noto che è stato pubblicato dal Distretto Socio Sanitario LT4 (Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina) l’avviso pubblico relativo a interventi socio assistenziali in favore di persone in condizione di disabilità gravissima.

I suddetti interventi sono realizzati dal Distretto grazie a una quota delle risorse della Misura 3 “Non Autosufficienza” del Piano Sociale di Zona, assegnate dalla Regione Lazio.

I destinatari degli interventi socio assistenziali previsti sono le persone residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario LT4 in condizione di disabilità gravissima, ivi comprese quelle affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e quelle con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione, come definite dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Interministeriale 26 Settembre 2016.

Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del decreto, si intendono le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge n. 18 dell’11 Febbraio 1980, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 Dicembre 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto.

La certificazione attestante la condizione di disabilità gravissima deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica; tale certificazione può essere richiesta anche al Punto Unico di Accesso Distrettuale (PUA D) di Fondi o di Terracina.

Gli interventi socio assistenziali previsti sono i seguenti: a) assegno di cura; b) contributo di cura; c) budget di sollievo (riservato ai beneficiari del contributo di cura).

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Informativo del Sociale (SIS) del Distretto Socio Sanitario LT4, utilizzando il link: https://fondi.retedelsociale.it/.

Per presentare la domanda online è necessario accreditarsi attraverso la compilazione del modulo di richiesta di accreditamento e, con i codici di accesso che verranno spediti sulla mail del richiedente, accedere all’area riservata del SIS per compilare la domanda.

La richiesta dei codici di accesso deve essere effettuata dal beneficiario dell’intervento socio assistenziale (persona con disabilità). E’ possibile presentare la domanda online anche presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, oppure presso il PUA D di Fondi o di Terracina. La domanda online può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, in considerazione del criterio del “bando aperto” senza termini di scadenza.

Tale domanda non deve essere presentata dalle persone che hanno un Piano Personalizzato di Assistenza (PPA) attivo o che risultano idonee nella graduatoria vigente.