Commercio, mare, siti archeologici: la ricetta di Conte per la ripartenza

“La politica deve avere il coraggio, la forza e la determinazione per assicurare un futuro diverso: mai come ora è importante fare delle scelte. Dopo ogni distruzione, peste, vi è sempre un Rinascimento, dinanzi si presentano quindi grandi opportunità. È necessario proporre idee, cercare di cambiare”. A parlare, il consigliere d’opposizione Gianfranco Conte. Che propone la sua ricetta per la ripartenza post-Covid.

“La politica si basa su una serie di azioni coordinate, legate tra loro da una vision, una strategia di medio e lungo termine sui piani economici,sociali ed istituzionali. È giunto il momento di offrire una speranza, di avanzare proposte cariche di una visione e di un orizzonte. Suggerisco di partire da alcuni elementi fondamentali: un’economia cittadina che riscopra la grandezza del commercio di qualità che ha contraddistinto Formia negli anni; uno sviluppo turistico che metta a circuito il mare, quindi la nautica e i siti archeologici.

Io credo nella Formia del domani e sono certo che il talento dei formiani possa giocare un ruolo chiave per rendere Formia una città dove i nostri figli e nipoti potranno anche vivere di turismo. Andiamo al concreto, puntiamo sul marketing, sulla cartellonistica turistica e iniziamo a progettare un parco archeologico mediante la riqualificazione di Marina di Castellone.

Abbiamo più volte ribadito che l’unica destinazione possibile per la struttura è farne un fulcro del parco archeologico che comprende le grotte di Sant’Erasmo e i Ninfei di villa Rubino con lo spostamento del museo ora presso il Comune e il suo ampliamento con i molti reperti di origine locale sparsi in altri musei nazionali. Ovviamente per fare ciò c’è bisogno di reperire le risorse.

Oggi per questo mi sento di dire: ho avuto l’onore di servire per cinque legislature ai più alti livelli l’Italia, il mio Paese. Ora voglio solo mettermi a disposizione per un percorso di rilancio, nell’interesse delle nuove generazioni, della nostra città”.