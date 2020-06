Lazio, venerdì di inizio giugno da allerta meteo per temporali

Il tempo cambia sul Lazio e arrivano le piogge in questo inizio giugno che di assaggio di estate ci regala ben poco, sia per via dell’emergenza Covid, sia per un meteo che non accenna a stabilizzarsi.

Così scatta per domani, venerdì 5 giugno, l’allerta meteo di livello arancione su tutto il sud del Lazio e in particolar modo sui bacini costieri sud e all’interno sul bacino del Liri.

L’allerta moderata è di tipo idrogeologica e per temporali. Nessun livello di allerta per il livello idraulico.

Come messo in evidenza da diversi siti web di previsioni meteorologiche, infatti, durante la notte sono previste abbondanti piogge e temporali, ma la situazione potrebbe andare migliorando già dal primo pomeriggio per regalare un fine settimana di bel tempo.

Una nuova perturbazione potrebbe colpire le zone del sud del Lazio ad inizio della prossima settimana.