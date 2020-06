Incendio sul terrazzo di un palazzo storico in via Aragonese (foto e video)

Divampa un incendio a Gaeta Medievale, percorso ad ostacoli per i Vigili del Fuoco. Le fiamme sono divampate in via Aragonese all’ultimo piano di un palazzo storico. A prendere fuoco una struttura che si trovava su un terrazzo, quindi all’esterno dell’appartamento. Le fiamme hanno distrutto la struttura, il tetto in cannucce ed alcuni suppellettili.

Per le squadre dei Vigili del Fuoco non è stato semplice raggiungere il palazzo a causa delle numerose auto parcheggiate da entrambi i lati della strada. Sul posto sono intervenute due autopompe della squadra 5 A di Terracina, due auto i Carabinieri e la Polizia. Le cause dell’incendio sono ancora ignote ma sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.