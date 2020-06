Da Obiettivo Comune il webinar sulla sostenibilità

Dopo il successo dei primi due incontri tenuti, rispettivamente, con il presidente del Mof Bernardino Quattrociocchi e il prof. Mario Calabrese, va in onda il terzo appuntamento di Obiettivo Comune On Air.

Con questa iniziativa vogliamo creare una “piazza” in cui riflettere, una cassa di risonanza per diffondere proposte per il nostro territorio, per parlare della realtà che ci circonda e capire ciò che accade nel mondo. Un’occasione per parlare di politica, obiettivo che perseguiamo da sei anni, quando abbiamo dato vita all’AssociAzione.

Per questo periodo erano state programmate diverse iniziative che, attualmente, non è ancora possibile concretizzare. Di conseguenza, abbiamo pensato di utilizzare al meglio i nostri canali social con questo ciclo di webinar che rappresenta uno spazio nel quale vogliamo proiettare in rete il nostro impegno di fare comunità e creare confronto.

Il terzo appuntamento è per venerdì 5 giugno alle ore 19,00: saranno nostri ospiti Valeria Fazio e Paolo Faiola, con i quali parleremo di COP25, Sud Pontino e delle sfide della sostenibilità.

Valeria Fazio è Senior Manager nella divisione “Sustainable Innovation” di BDO Italia, primario Network di consulenza internazionale. Da oltre vent’anni nel campo della sostenibilità, Fazio si occupa della gestione e dello sviluppo, a livello internazionale, di progetti in ambito sostenibilità per multinazionali di diversi settori e comparti industriali.

Paolo Faiola è consulente nella divisione “Sustainable Innovation” di BDO Italia, primario Network di consulenza internazionale. Laureato magistrale in “Scienze ambientali” presso l’Università di Urbino, Faiola è appassionato e specializzato nel campo sostenibilità e cambiamenti climatici (Sustainability & Climate Change) e si occupa di consulenza, comunicazione e gestione di progetti per importanti società multinazionali.