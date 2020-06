Concessioni balneari a Sant’Agostino, la protesta – VIDEO

Foto Archivio

Questa mattina a Gaeta l’associazione Riviera di Ponente ha svolto un flash mob di protesta sotto il municipio per via delle questioni di autorizzazioni e attività di noleggio balneari. La faccenda è tutta inerente la spiaggia di Sant’Agostino dove i gestori lamentano come alcune famiglie che da anni lavoravano sull’arenile gaetano improvvisamente rischierebbero di essere “mandate a casa”.

Durante la protesta i membri dell’associazione di categoria avrebbero incontrato anche alcuni delegati degli uffici comunali per cercare di spiegare i problemi di categoria.

Sul tema ieri era anche intervenuta la politica con CasaPound Italia che per voce di Mauro Pecchia ha spiegato: “Ci sentiamo in dovere di appoggiare queste numerose famiglie vittime di un’assurda situazione di parzialità di trattamento e daremo tutto il nostro supporto a presenti e future proteste per far sì che tutti i piccoli imprenditori e lavoratori possano essere trattati in egual maniera“.