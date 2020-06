Cisterna di Latina, donate 300 mascherine al Poliambulatorio

“Nonostante i recenti dati alquanto confortanti, il pericolo di contagio da Covid-19 non deve essere sottovalutato soprattutto per i cittadini con gravi problemi di salute già in corso.

Proprio per tutelare questa particolare fascia di popolazione, ovvero soggetti con patologie di immunodepressione o con gravi malattie, il Servizio di Protezione Civile Comunale si è attivato contattando il direttore del Dipartimento AUSL Latina Dott. Bevilacqua, nonché il “Coordinatore Infermieristico Distretto Territoriale 1B” Dott.ssa Belvisi che hanno accolto con favore l’iniziativa.

Una collaborazione necessaria in quanto la salute delle persone è un dato strettamente sensibile a cui il Comune non può accedere.

Pertanto il servizio di Protezione Civile comunale, di concerto con le organizzazioni di volontariato, nella mattinata di ieri ha consegnato 300 mascherine chirurgiche FFP2 senza filtro ad alta protezione individuale al Poliambulatorio di via Monti Lepini.

Le mascherine saranno distribuite dagli infermieri e dal C.U.P. di Cisterna ai soggetti con patologie di immunodepressione o con gravi problemi di salute che si dovessero recare presso il Poliambulatorio per accertamenti sanitari”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Cisterna di Latina.