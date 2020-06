Wing surfing, ecco la nuova moda dell’estate – FOTO

Gli scatti, realizzati da Renato Olimpio sul litorale pontino in zona Salto di Fondi.

Il wing surfing, anche chiamato kitewing o wingfoil sembra davvero la nuova moda dell’estate per gli amanti del vento.

Si tratta di un’ala a metà strada fra una vela da windsurf e una vela di deltaplano che a dire il vero non ha molto a che vedere con un’ala da kitesurf a parte il fatto di essere gonfiabile.

In alcuni scatti si nota come l’istruttore, in compagnia di un’allieva la guida poi in acqua tramite le indicazioni date tramite una radio montata sul casco.