Maltratta la convivente e il figlio, finisce in manette

I militari della stazione di Castelforte hanno tratto in arresto per i reati di “maltrattamenti in famiglia e lesioni” un 41enne di origini rumene.

A seguito di chiamata al 112, i militari intervenivano presso l’abitazione dove l’uomo, a seguito di una discussione nata per futili motivi, stava aggredendo la convivente 33enne oltre che il figlio minorenne.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione di Scauri in attesa di essere condotto presso la Casa circondariale di Cassino a diposizione dell’Autorità Giudiziaria.