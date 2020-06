Formia, i controlli sul territorio dei Carabinieri durante il ponte del 2 giugno

Tra il 30 maggio ed il 2 giugno 2020, nell’ambito della compagnia di Formia, i carabinieri dei reparti dipendenti, nel corso di servizi predisposti per la prevenzione e la repressione di reati hanno denunciato a piede libero diverse persone. Nei guai sono finiti una 29enne di Formia per “guida in stato di ebbrezza alcolica”.Questa, sottoposta ad accertamenti etilometrici, risultava positiva con tasso alcolemico pari a 15 g/l. ;

Un 49enne di Cassino, invece, si sarebbe “rifiutato di sottoporsi ad accertamento per lo stato di ebbrezza”. L’uomo, controllato a Scauri nel territorio di Minturno, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcool-test dopo aver perso il controllo dell’auto andando ad impattare con altri due mezzi parcheggiati a bordo strada danneggiandoli.

Denunciato anche un 24enne di Caserta per il reato di “porto abusivo di armi” in quanto lo stesso veniva fermato e controllato a bordo di un’autovettura, a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di un coltello da taglio e punta di genere proibito nonché di un proiettile per arma da sparo a “tamburo” che celava all’interno del vano porta oggetti.

Nei guai anche un 34enne di itri per il reato di “evasione ed inosservanza dei provvedimenti di autorità”, attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari; il predetto si era allontanato dall’abitazione ed al ritorno i militari provvedevano a sequestrargli un telefono cellulare poiché, come disposto dall’’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Cassino, aveva il divieto assoluto di comunicare, anche telefonicamente o con altro mezzo informatico o telematico, con persone diverse dai familiari conviventi.

Nell’ambito della stessa attività segnalavano all’autorità amministrativa per “possesso di sostanza stupefacente per uso personale” un 26enne di Minturno trovato in possesso di grammi 4,85 di “hashish” e, successivamente presso il proprio domicilio, di ulteriori grammi 12,70 di analogo stupefacente.

venivano inoltre:

– controllati nr. 47 autoveicoli;

– identificate nr. 94 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia;

– elevate nr. 9 contravvenzioni al c.d.s.;

– nr. 2 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo;

– eseguite nr. 9 perquisizioni personali/veicolari/domiciliari.