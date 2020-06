Emodinamica h12, Forte: “Importante arricchimento per l’assistenza”

“L’attivazione del servizio di Emodinamica h12 presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia rappresenta una importante arricchimento per l’assistenza della provincia di Latina oltre che per i vicini comprensori di Frosinone e della vicina Campania.

Lo sforzo della Azienda sanitaria e della Regione è teso, in questo momento, all’implementazione del servizio in tutto l’arco delle 24 ore. Auspichiamo che questo avvenga al più presto per rendere il Dono Svizzero un Dea di primo livello con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i propri servizi”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del PD Enrico Forte.