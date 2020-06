Mattarella a Codogno, l’inno d’Italia intonato da una cantante di Fondi – VIDEO

Oggi, giorno della Festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella è giunto in visita a Codogno, nei mesi scorsi cuore dell’epidemia da nuovo coronavirus: come noto, è la città del Basso Lodigiano in cui a febbraio venne individuato il cosiddetto “paziente zero”, considerato il primo caso italiano di contagio da Covid-19.

Ad accogliere Mattarella nel corso di un momento tanto simbolico, intonando in maniera solenne l’inno d’Italia, una cantante originaria della provincia di Latina. Ovvero la talentuosa Tania Tuccinardi, di Fondi: una voce giovane, ma di provata esperienza e già nota al grande pubblico anche perché tra i gli interpreti principali dell’opera popolare “Giulietta e Romeo” e del musical “Notre Dame de Paris”, in entrambi i casi con musiche di Riccardo Cocciante.