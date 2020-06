Festa della Repubblica, le immagini delle celebrazioni a Latina

Si è svolta questa mattina, in piazza della Libertà a Latina, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dall’attuale contesto sanitario, la cerimonia per il 74esimo anniversario della Repubblica italiana.

All’evento hanno preso parte l’assessore regionale all’Agricoltura, le autorità religiose provinciali, civile e militari, nonché diversi parlamentari.

La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera, accompagnata dall’esecuzione dell’inno di Mameli a cura dell’istituto Volta del capoluogo.

“Il Prefetto ha dato, poi, lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, che ha sottolineato come questa ricorrenza debba essere l’occasione per una rinnovata riflessione sui valori fondativi repubblicani, in un momento particolarmente difficile per il Paese, in fase di ripresa dopo l’emergenza da Covid-19”, ha spiegato il vicecapo di Gabinetto, Marialanda Ippolito.

