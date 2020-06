Festa della Repubblica a Latina: oggi la cerimonia in forma ristretta

“Nella giornata di oggi, 2 giugno, in occasione del 74° Anniversario della Repubblica, si terrà, in Piazza della Libertà alle ore 10.00, la cerimonia dell’Alzabandiera alla presenza dei parlamentari e delle sole autorità provinciali religiose, civili e militari.

La manifestazione, che quest’anno, in osservanza delle regole di distanziamento sociale imposte dalla necessità di preservare la salute pubblica, avverrà in forma ristretta, si concluderà con l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Non si terrà, pertanto, l’abituale cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, che avrà luogo non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, con la certezza che in futuro non mancheranno ulteriori momenti di condivisione dello spirito di unità nazionale”.

A renderlo noto, la Prefettura di Latina.