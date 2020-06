Escursionista ferita sul promontorio, l’intervento dei vigili del fuoco

Alle 16 di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto sul promontorio del Circeo, in località “picco di Circe”, in seguito a una richiesta di soccorso per un escursionista ferito.

Sul posto, una zona impervia, la squadra territoriale VVF di Terracina ha constatato la presenza di una donna infortunata ad una caviglia.

I soccorritori si sono subito attivati, stabilizzando la malcapitata su una barella spinale per poi portarla a valle, dove è stata infine presa in cura dal personale sanitario del 118, sopraggiunto nel frattempo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario in quanto il sentiero da percorrere era particolarmente ripido, motivo per cui la discesa è stata assicurata mettendo in campo delle tecniche SAF.