Terracina, arrestato un 44enne per furto di energia elettrica

Ieri, 31 maggio, in Terracina, i militari dell’aliquota Radiomobile del Norm della locale Compagnia, traevano in arresto un 44enne, il quale veniva sorpreso all’interno della propria abitazione, mentre attingeva energia elettrica dalla centralina pubblica di Enel distribuzione, collegandosi attraverso un cavo sotterraneo dopo aver rimosso i sigilli ad alcune pertinenze della sua abitazione, di cui era stato nominato custode.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato nella mattinata odierna così come disposto dall’autorità Giudiziaria.