Punta un coltello alla gola della convivente e la minaccia: arrestato

Ieri, 31 maggio, a Scauri (Minturno), i militari del Norm – sezione radiomobile della Compagnia di Formia, traevano in arresto un 59enne per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

In particolare, a seguito di chiamata al 112, i militari operanti intervenivano presso l’abitazione dove l’uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari per motivi connessi all’emergenza pandemica Covid-19, a seguito di una discussione nata per futili motivi, aveva aggredito la convivente, minacciandola e puntandole un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm. alla gola.

La donna riferiva che il comportamento dell’uomo era frequente e che le aveva provocato stati di ansia e turbamenti per la propria incolumità.

L’arrestato veniva trasferito presso la Casa Circondariale di Cassino a disposizione dell’a.g.