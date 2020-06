Controlli nel weekend a Latina, Sezze e Sabaudia: denunce e segnalazioni

Nell’ultimo fine settimana, dal 29 al 31 maggio, in Latina, Sezze e Sabaudia, i militari della compagnia di Latina, unitamente a due squadre operativo di supporto carabinieri Roma, a conclusione di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nei quartieri ad alto indice di degrado e criminalità, nonché ai luoghi notoriamente interessati dalla movida e da un notevole afflusso ed aggregazione di persone per il contenimento del diffondersi del contagio del Covid-19, deferivano in stato di libertà all’a.g. un giovane, trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 8 cm.;

Nel medesimo contesto operativo venivano segnalati all’autorità amministrativa tre persone, trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale:

– un 35enne, fermato dai militari operanti in Sabaudia, trovato in possesso, occultato all’interno del giubbino, di un involucro contenente 0,50 gr. di marijuana;

– un 23enne, a Sabaudia, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso, occultato all’interno di un pacchetto di sigarette, di un involucro contenente 0,40 gr. di hashish;

– un 19enne, fermato dai militari operanti in Sabaudia, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso, occultato all’interno del giubbino, di un involucro contenente 0,80 gr. di hashish;

Durante il controllo alla circolazione stradale, venivano:

– fermate e identificate 118 persone;

– controllati 22 mezzi;

– elevate 6 contravvenzioni al C.d.S.;

– eseguite 12 perquisizioni;

– controllati 10 esercizi pubblici.