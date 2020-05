Stagione balneare, l’ordinanza per la fruizione delle spiagge

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha emanato nella giornata di ieri l’Ordinanza n°39 con cui si dispongono a decorrere da Venerdì 29 Maggio le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge libere).

«La presente Ordinanza – riferisce Maschietto – è stata emanata nel rispetto dei contenuti delle Linee guida allegate all’Ordinanza della Regione Lazio del 19 Maggio scorso, che si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere. Oltre il 70% delle spiagge del nostro territorio sono e restano libere, e l’impegno dell’Amministrazione comunale è quello di utilizzare nel migliore dei modi le risorse stanziate dalla Regione Lazio per rendere il più possibile fruibili proprio i tratti di spiaggia libera nel rispetto delle misure di prevenzione finalizzate a scongiurare il contagio da Covid-19».

L’Ordinanza individua particolari e rigorose condizioni di accesso e di utilizzo degli arenili, sia per le aree in concessione a privati che per quelle libere, ai fini del mantenimento del distanziamento sociale.

In modo particolare, le spiagge libere sono state suddivise in due tipologie. Quelle non delimitate si estendono: da località Capratica partendo dalla concessione del lido San Salvador in direzione Sperlonga, fino al confine comunale; da località Rio Claro – dalla concessione assegnata alla Coop. Marina di Rio Claro – fino al Canale Canneto a confine con il Comune di Terracina. Quelle delimitate interessano il tratto da località Capratica, partendo dalla concessione del lido San Salvador, fino alla località Rio Claro a confine con la concessione assegnata alla Coop. Marina di Rio Claro.

Sulle spiagge non delimitate sarà predisposta una adeguata cartellonistica riportante le indicazioni e le modalità per poter fruire dell’arenile e individuare autonomamente uno spazio di circa 16 mq. al fine di garantire il distanziamento sociale. Sulle spiagge delimitate questo spazio di circa 16 mq. sarà preventivamente delimitato ed individuato per facilitarne l’utilizzo. Ogni spazio potrà ospitare al massimo cinque persone e comunque bisognerà garantire la distanza interpersonale di un metro da soggetti diversi da quelli con cui si è fatto accesso all’arenile. «In ogni caso – precisa il Vice Sindaco – si rivolge appello alla responsabilità civica di tutti i frequentatori, al fine di aiutare l’Amministrazione comunale a far garantire il rispetto delle prescrizioni stabilite nell’interesse della sicurezza sanitaria collettiva. E’ fatto assoluto divieto di creare forme di assembramento».

Anche quest’anno in alcuni tratti di arenile libero non in concessione saranno presidiati da noleggiatori di ombrelloni, che non possono essere preposizionati. I noleggiatori saranno comunque responsabili della verifica del mantenimento della distanza nell’area, sia per quanti usufruiscono delle attrezzature in noleggio che per coloro che utilizzano attrezzature proprie. La Polizia Locale procederà alla verifica del rispetto del distanziamento fisico e sociale e del corretto posizionamento delle strutture balneari. Allo stesso scopo l’Amministrazione comunale potrà anche sottoscrivere apposite convenzioni con associazioni di volontariato e/o cooperative sociali.