Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, arrestato

Nella giornata di ieri, alle ore 12:30 circa a Campoverde di Aprilia, i militari della locale stazione carabinieri hanno tratto in arresto, in esecuzione al provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Latina, un cittadino marocchino 33 enne . La predetta misura è stata emessa in aggravamento e sostituzione della misura del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata , poiché più volte disattesa dal prevenuto. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina.