Latina, rubano i rifiuti e la Abc di Latina si difende: “informati i carabinieri”

Facevano sparire rifiuti ingombranti, beccati dai carabinieri sono finiti nei guai due dipendenti della Abc di Latina. La stessa azienda, però, interviene pubblicamente con una nota per spiegare come abbia fatto di tutto per essere trasparente, interessando i Carabinieri delle segnalazioni che erano giunte.

“L’Azienda per i Beni Comuni di Latina, a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini relativamente ad anomalie nel servizio di raccolta degli ingombranti sul territorio, ha interessato i Carabinieri della Compagnia di Latina per verificare se vi erano, o meno, irregolarità nell’espletamento del servizio da parte dei propri dipendenti.

Il sistema dei controlli interni, la verifica costante e continua delle anomalie nei servizi resi alla cittadinanza, hanno consentito ad ABC di agire tempestivamente, come da prassi, coinvolgendo nella problematica riscontrata le forze dell’ordine al fine di garantire una corretta gestione della vicenda.

Un’azienda come la ABC deve infatti mantenere un’attenzione altissima alle procedure e ai controlli interni perché è un soggetto pubblico, incaricato dell’espletamento di un servizio pubblico, attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche.

In un settore particolare poi, quale quello del comparto ambientale, il livello di attenzione deve essere massimo a tutela e garanzia della corretta gestione del ciclo dei rifiuti.”