Coronavirus, ancora tante le difficoltà all’ospedale “Goretti”

Nonostante gli sforzi per tornare alla normalità, è ancora pesante la situazione sul fronte Covid all’ospedale “Goretti” di Latina.

I pazienti colpiti dal coronavirus ricoverati, al 29 maggio, sono 24 e i sospetti 15, mentre gli isolati no Covid sono 29.

Quattro pazienti sono assistiti con i cosiddetti caschi, 14 in ossigenoterapia con la maschera e 8 intubati.

Un sospetto Covid si trova in rianimazione.

Un paziente positivo al coronavirus si trova invece in medicina d’urgenza, 14 si trovano in malattie infettive, otto in urologia e uno in Spdc.

Per quanto riguarda infine sempre i casi sospetti, uno si trova in geriatria, 5 in neurologia e otto in pronto soccorso.