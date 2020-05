Lutto per la scomparsa del tenente Pietro Troiani

Lutto nelle comunità di Sabaudia e di Pontinia per la scomparsa del tenente Pietro Troiani. Un esempio per tanti agenti ma anche un punto di riferimento per molti cittadini soprattutto nella città di Sabaudia dove ha prestato servizio per davvero molti anni. Dopo avere iniziato un percorso in Polizia negli anni ’70 il tenente Troiani è entrato nella Polizia Locale sempre con orgoglio ed amore ha portato la sua divisa. Fino a poco prima della pensione ha svolto il suo lavoro soprattutto con la pattuglia in moto, sempre in strada anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Il tenente Troiani ha fortemente voluto il potenziamento della pattuglia in moto ma come ricordano molti suoi colleghi è sempre stato un punto di riferimento anche per le battaglie sindacali e per tutto ciò che ha insegnato agli agenti più giovani. Mai geloso della sua esperienza. Ed è con affetto che lo ricordano anche tanti cittadini più che altro amici di un ufficiale che mai ha nascosto il suo lato umano. Mancherà davvero a tanti. Le esequie si terranno domani mattina presso la chiesa di Sant’Anna a Pontina alle 10.30. Molti agenti saranno presenti in alta uniforme, l’ultimo saluto all’amico come faranno tanti cittadini. Ai figli vanno le condoglianze della redazione di H24.