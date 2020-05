Fanno sparire rifiuti ingombranti, nei guai due dipendenti della Abc

Nella mattinata del 29 maggio 2020, i militari del Norm della compagnia di Latina, a conclusione di attività info-investigativa, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato in concorso, A.A. classe ’67 di Latina e D.S.L. classe ’56 di Latina entrambi dipendenti della ditta incaricata della gestione del servizio di rifiuti e igiene urbana “azienda per i beni comune di Latina, in qualità di incaricati alla raccolta di rifiuti ingombranti presso i predisposti punti di raccolta.

Nel corso di specifici servizi di osservazione e pedinamento eseguiti dai militari operanti, era possibile documentare come gli arrestati, nel corso dell’espletamento del loro incarico, sottraevano rifiuti classificati come ingombranti, pericolosi e non pericolosi (frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici vari, suppellettili, ecc.) Prelevati all’interno della ditta Abc o nel corso del turno di servizio nei pressi dei cassonetti comunali depositandoli in un piazzale all’interno di un area, nel comune di Latina, nella disponibilità di uno degli arrestati.

Nel corso della mattinata odierna, avuto contezza della reiterazione in flagranza del reato, i militari operanti intervenivano ponendo fine all’azione criminosa e sottoponendo sotto sequestro l’area interessata nonché il materiale ivi stoccato. Tale materiale, di proprietà dell’azienda Abc e alla quale quindi veniva sottratto, veniva ivi stoccato in attesa, verosimilmente, di essere rigenerato per poi essere reimmesso nel mercato consentendo quindi agli arrestati di trarre un illecito profitto.

Contemporaneamente venivano deferiti in concorso con gli arrestati anche due persone di Latina di 22 e 23 anni in quanto formalmente titolari del contratto di locazione.

Gli arrestati, sono stati posti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni.