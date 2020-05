Esce “Recuerdo”, Chiara Stroia accanto a Ricky Martin e Carla Morrison

La musicista fondana Chiara Stroia fa il colpaccio: è uscito oggi, infatti, il nuovo album del cantante di fama mondiale Ricky Martin che contiene un un duetto tra l’artista latino e Carla Morrison, giovane cantante ed interprete di origine messicana due volte premiata con il Latin Grammy Award.

Un brano in cui c’è lo zampino della cantante fondana Chiara Stroia, che si conferma così tra gli artisti più giovani – la musicista fondana ha solo 24 anni- ad aver scritto per calibri del pop come il portoricano Ricky Martin. Ma non solo, c’è infatti anche la scelta di lanciare il nuovo album proprio con la canzone scritta da Chiara, che diventa un’ottimo passaporto per la giovane musicista che vede l’apprezzamento internazionale.

“La collaborazione – ha spiegato l’artista fondana – è nata durante il mio soggiorno di studi musicali a Parigi. ‘Recuerdo’ è stata scritta da me in collaborazione con Ricky Martin, Carla Morrison, Alejandro Jiménez e Demian Jiménez“. L’album è prodotto dalla Sony Music Latin.