Obiettivo Comune On Air, ospite del webinar il professor Calabrese

Dopo il successo del primo incontro tenuto con il presidente del Mof Bernardino Quattrociocchi, all’interno del quale si è parlato molto di agricoltura, sviluppo e prospettive future del Mercato Ortofrutticolo di Fondi, va in onda il secondo appuntamento di Obiettivo Comune On Air.

“Non è ancora possibile concretizzare i diversi eventi che avevamo programmato ben prima del lockdown – spiegano dall’associazione – e, di conseguenza, abbiamo pensato di utilizzare al meglio i nostri canali social. Questo ciclo di webinar rappresenta quindi uno spazio nel quale vogliamo proiettare in rete il nostro impegno di fare comunità e creare confronto.

Vogliamo fare di Obiettivo Comune On Air quella “piazza” nella quale riflettere – spiegano i soci dell’associazione di Cultura Politica – quella cassa di risonanza per diffondere proposte per il nostro territorio, per parlare della realtà che ci circonda e capire ciò che accade nel mondo. Un’occasione per parlare di politica, che poi è la più importante linee guida che ci siamo dati quando, sei anni fa, abbiamo dato vita all’AssociAzione.

Il secondo appuntamento è per venerdì 29 maggio alle ore 19,00: sarà nostro ospite il prof. Mario Calabrese, docente di Management dei progetti e dell’innovazione presso il Dipartimento di Management dell’Università “La Sapienza”, con il quale rifletteremo su come è stato l’impatto del Covid-19 sulle aziende e sulla gestione delle stesse.”