Formia, convocato il Consiglio comunale: 13 punti all’o.d.g.

L’ufficio stampa del Comune di Formia rende noto che “la seduta consiliare si terrà in prima convocazione giovedì 28 maggio alle ore 15.30 presso la sala Ribaud, o secondo le modalità indicate nel Decreto n.1 del 24 marzo 2020 di questo Ufficio di Presidenza e in seconda convocazione mercoledì 3 giugno alle ore 15:30, per esaminare ed approvare il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali sedute precedenti. Aggiornamento Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili approvato, ai sensi dell’art.58 del D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 e s.m.i., con Deliberazione di C.C. n.07 del 16.04.2020. Approvazione Approvazione linee di indirizzo per la progettazione e normazione del Piano Regolatore del Porto di Formia. Riconoscimento Debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex lege 689/1981 – Prot.11/2019 Riconoscimento Debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex lege 689/1981 – Prot.n.01/2020 Discussione sul Trasporto Pubblico Locale e sulla grave crisi finanziaria che sta colpendo ATP – Continuità di servizio, Tutela dei Lavoratori e Azioni concrete adottate o adottande a sostegno del citato servizio pubblico – Poteri di indirizzo e controllo politico amministrativi del consiglio (Artt. 42 e 44 TUEL) Lavori Pubblici. Modalità di assegnazione dei lavori. Affidamento diretto, somme urgenze e turnazioni negli inviti alle ditte – Verifica Lavori Argine Torrente Rio Fresco e modalità di affidamento in somma urgenza – Poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo del consiglio (artt. 42 e 44 TUEL) – Discussione Discussione sulla carta di Pisa – Attuale vigenza della stessa, eventuali problematiche e riapprovazione ove necessaria – Poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo del consiglio ( artt. 42 e 44 TUEL) Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020 – art.21 D.Lgs 50/2016 – D.M. n.14 del 16.01.2018. Mozione di emergenza climatica ed ecologica. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n.132 del 14 Maggio 2020 recante “Variazione d’Urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022 – Esercizio 2020” Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n.130 del 14 Maggio 2020 recante “Variazione d’Urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022 – Esercizio 2020” Istituzione Commissione Speciale sulla sanità (Art. 11, comma 1 Regolamento per il Consiglio Comunale)

In ossequio alla normativa COVID-19 e dalle direttive impartite dal Governo, il Consiglio Comunale si svolgerà a porte chiuse”.