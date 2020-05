Vandali a Fondi: numerose auto danneggiate a colpi di spray

Una lunga sequela di danneggiamenti dall’entità complessiva ancora tutti da quantificare, ma comunque nell’ordine delle migliaia di euro. Il risultato di una serie di raid vandalici andati in scena negli ultimi giorni a Fondi, in particolare la scorsa notte: numerose auto in sosta nel centro storico e in varie aree del centro urbano sono state imbrattate a colpi di bombolette spray.

Gli autori, con molta probabilità un gruppetto di giovani, si sono praticamente scatenati, segnando i mezzi dei malcapitati con qualsiasi cosa venisse in mente: dalle “semplici” linee, a simboli, arrivando a offese esplicite. Poca fantasia, danni elevati. E una schiera di residenti imbufaliti.

Dei raid sono stati informati carabinieri, poliziotti ed agenti della municipale, sia tramite segnalazioni che attraverso denunce già messe nere su bianco. Per ora si procede contro ignoti, ma le forze dell’ordine sperano di individuare chi ha agito attraverso l’esame di qualche sistema di videosorveglianza localizzato nei pressi delle aree che hanno fatto da sfondo ai danneggiamenti

FOTO