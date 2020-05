I canoni di locazione 2019 verso il pagamento

In seguito all’accoglimento, da parte della Regione Lazio, del fabbisogno relativo ai canoni di locazione annualità 2019, si richiede a tutti gli interessati ammessi in graduatoria di fornire le coordinate bancarie necessarie alla liquidazione delle somme spettanti. Lo ha reso noto il Comune di Cisterna di Latina.

I modelli compilabili per la comunicazione delle coordinate bancarie sono disponibili sul sito internet del Comune, sezione “Servizi Sociali” o attraverso il banner “Sostegno alla locazione”, e presso l’atrio dell’ex sede comunale in Corso della Repubblica 186, nel punto di distribuzione modulistica dei Servizi Sociali (all’interno del desk degli operatori dei parcheggi a pagamento).

Al modello di comunicazione delle coordinate bancarie deve essere allegata la copia del documento d’identità in corso di validità. La documentazione deve essere consegnata tramite PEC: welfare@postacert.comune.cisterna.latina.it oppure tramite Ufficio Protocollo sito nel Palazzo Comunale in via Zanella n.2, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.