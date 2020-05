Vox Italia, l’avvocato Campagna proclamato coordinatore provinciale del movimento

“E’ con soddisfazione che annuncio che il presidente del circolo Vox Latina, l’avvocato Gianni Campagna, è stato proclamato coordinatore provinciale del movimento ideato dal filosofo Diego Fusaro”. Ad annunciare la nomina è il segretario di Vox Latina, Franco Bianchi. “In solo 7 mesi di lavoro Vox Italia ha visto nascere quasi 70 circoli su tutto il territorio nazionale. Ora auspichiamo di crescere ancor di più in tutta la provincia di Latina ed è per questo che chiediamo a chiunque fosse interessato a creare nuovi circoli sul territorio o a conoscere quelli già attivi di scriverci sulla nostra pagina Facebook. Siamo in un momento di crescita esponenziale e vogliamo continuare a coinvolgere la parte sana del Paese in questo progetto che definire esclusivamente politico sarebbe banale”.

A pochi mesi dall’inaugurazione del circolo del capoluogo, avvenuta nel febbraio di quest’anno, Vox Italia continua il consolidamento nel territorio regionale. La nomina di Campagna, infatti, è avvenuta nello stesso giorno in cui sono stati proclamati anche i coordinatori politici e organizzativi della provincia di Roma. Ora tutti i circoli presenti sul territorio avranno un unico coordinamento, che renderà anche più semplice l’attuazione delle politiche a livello regionale e provinciale, nonché la comunicazione delle attività svolte dal giovane movimento.

“Sono onorato di questo nuovo incarico”, ha dichiarato Campagna. “Credo fermamente nell’importanza della collaborazione e dell’apporto e la partecipazione leale di tutti, all’interno di Vox, come nella società civile e nella vita. È con questo spirito che cercherò di coordinare il movimento ed i circoli, con la consapevolezza del ruolo primario di ognuno dei componenti”.

La nomina dei coordinatori rappresenta anche un segnale fattivo della volontà di Vox Italia di tornare alla normalità dopo il periodo di lockdown. “Non ci siamo mai fermati grazie al web – conclude il coordinatore provinciale Campagna –, ma ora che siamo entrati nella cosiddetta fase 2 siamo pronti a tornare a lavorare sul campo, in massima sicurezza. Ci siamo prefissati l’obiettivo di cambiare il modo di fare politica e per farlo dobbiamo lavorare, alacremente”.