Urne, verso l’election day il 20 settembre

Possibile election day il prossimo 20 settembre, con una seconda tornata il 21. Date emerse a margine della riunione dei capi-delegazione della maggioranza governativa, tenutasi martedì mattina, e poi confermate dal sottosegretario Achille Variati nel corso dei lavori della commissione Affari costituzionali della Camera.

In agenda ci sono le elezioni regionali, le comunali e il referendum sul taglio dei parlamentari. In provincia di Latina, si andrò alle urne per le amministrative a Fondi e a Terracina.