Uffici giudiziari pontini ancora semiparalizzati, organizzato un flash mob

Con la ripartenza la giustizia non riparte. Gli uffici giudiziari sono semiparalizzati e di udienze se ne celebrano pochissime.

Il risultato è quello di problemi enormi per l’intero sistema e difficoltà notevoli per gli avvocati, che come altri stanno soffrendo pesantemente la crisi generata dall’emergenza coronavirus.

Per venerdì prossimo, alle ore 12, è stato così organizzato un flash mob davanti al Tribunale di Latina.

“Giustizia sospesa”, lo slogan dell’iniziativa. Gli avvocati effettueranno una consegna simbolica dei codici in segno di protesta e nel rispetto delle regole per il distanziamento sociale.

Tornare alla normalità è difficile, ma fino a quando non sarà possibile non #andràtuttobene.