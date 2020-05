Procura di Latina, il deputato Trano: “Finalmente organico completo”

“Apprendo con soddisfazione che è stato completato l’organico della Procura della Repubblica di Latina. Dopo anni caratterizzati dalle sedi vacanti, il procuratore capo Giuseppe De Falco, con l’arrivo della dottoressa Giorgia Orlando avrà finalmente a disposizione una squadra completa. Trova così attuazione un mio preciso ordine del giorno accolto in occasione della conversione del Dl 53/2019, il cosiddetto ‘Decreto sicurezza bis’, indirizzato al rafforzamento delle Procure e del sistema giudiziario nelle aree più delicate del Paese”. A dichiararlo, il parlamentare di Gaeta Raffaele Trano, deputato del Gruppo Misto. “C’è sicuramente ancora molto da fare per quanto riguarda il personale amministrativo e per le scoperture dovute ai pensionamenti. Su questo tema mi sono quindi confrontato nei giorni scorsi con il procuratore De Falco e intendo avviare al più presto un confronto con il Governo. Il territorio pontino presenta troppe criticità per non mantenere sempre alta la guardia e ritengo un mio preciso dovere fornire tutto il supporto possibile alla magistratura affinché possa intervenire in maniera rapida ed efficace, con mezzi e risorse umane adeguati”.