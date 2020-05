Il sindaco Carturan: “Bene le ultime sedute del consiglio, maggioranza compatta”

A margine di un serrato giro di sedute di consiglio comunale che hanno portato l’amministrazione comunale di Cisterna di Latina ad approvare il Bilancio ed altri importanti punti propedeutici alla realizzazione delle opere in programma, il sindaco interviene per tracciare un quadro generale della situazione politica.

“Sono molto soddisfatto di come sono andate le ultime adunate del Consiglio comunale”, dice Mauro Carturan. “La maggioranza si è dimostrata ancora una volta solida e compatta su tutta la linea e questa è una cosa che non bisogna mai dare per scontata. Ci sarebbero da stigmatizzare alcuni atteggiamenti dell’opposizione, sempre troppo incline ad alzare i toni della discussione, ma non mi sento di fare la morale a nessuno su questo tema: io stesso, nell’impeto del confronto tra le parti, spesso mi lascio andare un po’ troppo.

Ciò non toglie che da questo punto di vista dovremmo migliorare tutti, perché va bene fronteggiarci con idee diverse e da posizioni anche molto lontane, ma la discussione deve sempre avvenire in un clima sereno e rispettoso. Rispettoso soprattutto verso i cittadini – specifica il sindaco – che ormai ci guardano e ci riguardano in video.

Quanto alla Giunta – continua Carturan – ho annunciato già qualche settimana fa che i tempi cominciano ad essere maturi per un riassetto degli assessori. Dopo un certo periodo, una rimodulazione della squadra di governo in teoria è sempre auspicabile, se non altro per la logica dell’alternanza virtuosa oltre che per fotografare e rappresentare meglio i cambiamenti che ci sono stati nei mesi scorsi nei gruppi politici di maggioranza.

Per questo ho dato mandato al capogruppo della Lega, Andrea Nardi, di fare un giro di consultazioni con gli altri capigruppo di maggioranza per far emergere, se lo troveranno utile, una rinnovata (o parzialmente rinnovata) squadra amministrativa. Devo dire però che, allo stato attuale, a me non sembra ci sia bisogno di fare grossi cambiamenti. Anzi, sono piuttosto soddisfatto della Giunta che ho. E’ ovvio che si potrebbe fare molto di più ma questo vale anche per me. Dunque, pur rispettando le eventuali proposte che arriveranno dai capigruppo, io posso dire già da oggi che gli assessori per me possono rimanere anche quelli di adesso visto che godono ancora tutti della mia piena fiducia”.