Gaeta, 80mila euro per messa in sicurezza di via del Colle

“La Provincia di Latina ha messo a bilancio 80.000 euro per la messa in sicurezza di via del Colle a Gaeta. Di questa vittoria per l’intera comunità, voglio ringraziare il consigliere comunale e provinciale Luigi Coscione che si è personalmente impegnato con il presidente della provincia Carlo Medici. Ringrazio anche il presidente provinciale per la sensibilità dimostrata nel risolvere un problema che Gaeta si trascina ormai da anni”. Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gaeta Marco Di Vasta.

“Il 17 febbraio 2018, dopo diverse segnalazioni ricevute dalla nostra amministrazione, erano partiti i lavori di messa in sicurezza e adeguamento di un tratto di strada di via del Colle, strada in buona parte di competenza provinciale. L’attenzione a questa strada era stata sollevata dal sottoscritto in rappresentanza di numerosi cittadini e dell’associazione Monte Cristo, che avevano anche raccolto 600 firme per chiedere la messa in sicurezza dell’arteria.

Dopo non poche difficoltà siamo riusciti a predisporre, attraverso fondi comunali, un primo intervento di ripristino delle condizioni di pubblica sicurezza e della viabilità veicolare. I lavori in questione hanno consentito di risolvere una problematica ventennale che insisteva sui primi 100 metri di strada, dove addirittura era impossibile l’accesso e il transito dei mezzi di soccorso. Dal primo intervento restava però escluso un secondo step di lavori, già da tempo atteso e sempre di competenza dell’amministrazione provinciale. Sul tratto escluso dai lavori, nel marzo 2017 si era registrato anche un cedimento del manto stradale. Nonostante i diversi sopralluoghi congiunti di Comune e Provincia gli unici interventi realizzati furono il posizionamento di una rete di sicurezza, tale da evidenziare l’esistenza di un pericolo.

Adesso finalmente la Provincia sta predisponendo i lavori di sua competenza e Gaeta vedrà il completamento dell’iter di riqualificazione di una importante strada di collegamento come quella di via del Colle. Restiamo in attesa dell’inizio dei lavori”.