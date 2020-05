Fratelli d’Italia Minturno, Tiero nomina due subcomissari

“La base per una moderna politica di sviluppo è data dalla capacità di leggere criticità e priorità dei territori e di farsi promotori delle legittime istanze delle loro comunità. Proprio per offrire concreto riscontro a tale logica, prosegue l’opera di radicamento di Fratelli d’Italia anche a Minturno, con la nomina da parte del commissario Enrico Tiero di due subcommissari/fiduciari Fabio Saltarelli ed Elisabetta Smith, con il compito di affiancarlo, in questa importante fase di riorganizzazione del Partito”. Lo rendono noto da Fratelli d’Italia. Saltarelli avrà la delega ai rapporti con le altre forze politiche, mentre Smith il compito dell’organizzazione territoriale del partito ed all’organizzazione degli eventi.

“Un sentito ringraziamento, va ai nuovi sub commissari, persone capaci che incarnano a pieno i valori di Fdi , che hanno accettato l’incarico con senso di responsabilità e incondizionata fiducia nel nuovo corso politico”, dichiara Enrico Tiero. “L’impegno pubblico rimane la via maestra per nuove e appropriate strategie di crescita. Fratelli d’Italia, forte del suo bagaglio di valori e della sua capacità di leggere le priorità sociali offrirà il suo contributo a individuare soluzioni e prospettive profondamente, atte a rilanciare l’intero comprensorio di Minturno, lo faremo in stretta collaborazione, avendo come conditio, la totale condivisione di tutti quegli intenti che, si dovranno mettere in campo per la risoluzione delle tante problematiche dei cittadini minturnesi e per farsi che il nostro partito anche a Minturno diventi la prima forza politica”.

Anticipa Toero: “A breve insieme ai sub-commissari Smith e Saltarelli ed ai tanti amici di Minturno, organizzeremo un importante evento, al quale sicuramente tra gli altri parteciperanno il portavoce provinciale senatore Nicola Calandrini ed il nostro eurodeputato Nicola Procaccini”.