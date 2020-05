Continuano gli incendi, minacciate anche le case. Necessario l’intervento dell’elicottero

Nella tarda mattinata di lunedì, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel Comune di Itri, località Vagnoli: era stato segnalato un incendio boschivo.

Sul posto, si è dunque portata la squadra territoriale VVF di Gaeta, che ha constatato come le fiamme stessero coinvolgendo una vasta area collinare minacciando anche alcune abitazioni.

Per le operazioni di spegnimento, ed in considerazione della peculiarità del territorio, si è reso necessario un elicottero antincendio regionale, coordinato da terra da un DOS VVF AIB (ex Corpo Forestale dello Stato). Alle operazioni di spegnimento hanno collaborato anche alcuni volontari della Protezione Civile regionale.

Nonostante l’intervento in forze, le fiamme hanno divorato circa 6 ettari di macchia mediterranea e sughereta. Non si registrano persone coinvolte.