Riaprono i mercati settimanali: intervista al segretario ANA Marrigo Rosato (#VIDEO)

Misure di sicurezza per cittadini ed operatori, regolazione dei flussi e pianificazione delle riaperture dei mercati settimanali nella provincia di Latina.

Tra preoccupazione per il futuro e la necessaria riattivazione del commercio ambulante in tutta la regione, abbiamo raccolto le parole del segretario dell’Associazione Nazionale Ambulanti Marrigo Rosato, che ha confermato, per quanto riguarda il comune di Gaeta, lo svolgimento del mercato settimanale nell’abituale location che comprende Corso Italia, via Venezia e l’ex stazione ferroviaria.