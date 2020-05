Latina Comune amico degli animali: approvato il regolamento di tutela

“Approvato oggi in commissione Ambiente il regolamento per la tutela degli animali del Comune di Latina”.

E’ quanto reso noto dal gruppo consiliare del capoluogo pontino, Latina Bene Comune.

“Il prossimo passaggio sarà l’approvazione in consiglio comunale. “Un ringraziamento va a tutte le forze politiche che hanno contribuito alla stesura di questo regolamento – commenta il presidente Dario Bellini – Si tratta di un documento molto articolato e prodotto in tanti mesi di lavoro. Siamo andati a colmare un vuoto in una materia molto complessa, per la quale la popolazione mostra sempre di più un’acuta sensibilità soprattutto in tema di protezione e tutela degli animali. Finora Latina aveva una regolamentazione – spiega Bellini – composta da soli 7 articoli tra diritti e doveri, contenuta genericamente all’interno del regolamento di polizia urbana”.

Il regolamento votato è composto da 49 articoli e due allegati; è frutto di un lavoro condiviso e coordinato anche con la Asl di Latina e con le diverse associazioni impegnate sul territorio.

Le novità

La premessa contenuta in un passaggio dell’articolo 1 orienta tutto il successivo regolamento: “Il Comune di Latina promuove il rispetto, la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile per una rispettosa tutela di tutte le creature viventi; (…) al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici”.

Ecco quindi che nel documento non sono citati solo cani, gatti e i più tradizionali animali da compagnia, ma anche insetti (si veda l’importanza delle api nel ciclo vitale del nostro ecosistema), specie acquatiche, animali esotici. Un allegato a parte regola le attività circensi, che proprio a Latina hanno una lunga tradizione. In questo caso il Comune, pur auspicando che i circhi usino sempre meno gli animali nei loro spettacoli, si ispira alla Convenzione del Cites alla quale si rifà anche il Ministero dell’Ambiente.

Tra le novità più importanti:

– l’istituzione del “delegato per i diritti degli animali”: quando appare così citato nel presente regolamento è una figura istituita con fini di ausilio, collaborazione e coordinamento al sindaco per le attività istituzionali di sua competenza e per quelle di volontariato e di promozione della tutela degli animali sul territorio”

– il mantenimento a distanza non inferiore ai 20 metri da parchi giochi per bambini

– la tutela delle colonie feline ed il riconoscimento della figura del “gattaro” quale responsabile della cura e del sostentamento dei gatti che vivono in libertà

– la promozione della pet therapy sul territorio

– la possibilità di istituire cimiteri per animali in terreni appositi, gestiti e controllati