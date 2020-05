NOTIZIA FLASH – Ancora fiamme nel Comune di Fondi. Dopo il vasto incendio divampato nella giornata di sabato nella zona in Località Crocette torna l’allarme questa volta per due nuovi incendi divampati in via Vescovo e Via Diversivo Acquachiara nella mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 i Falchi di Pronto Intervento e la Polizia locale.