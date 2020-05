VIDEO – “Covid, poco senso di responsabilità”. Anche il sindaco di Gaeta teme nuovi contagi

Non solo il sindaco di Minturno. In provincia di Latina anche quello di Gaeta ha paura dei possibili risvolti negativi della fase 2, con troppi cittadini che si stanno dimostrando poco ligi al rispetto delle prescrizioni anti-contagio da Covid, dall’uso delle mascherine al mantenimento delle distanze di sicurezza. “Alla luce di quanto accaduto in questo fine settimana, purtroppo c’è poco senso di responsabilità”, l’amara constatazione di Cosimo Mitrano raccolta dai microfoni di h24notizie. Il sindaco, fosse necessario, si dice pronto a usare il pugno di ferro, mettendo in atto “regolamentazioni rigide e dure, che non guarderanno in faccia nessuno”.

DI SEGUITO, LA VIDEO-INTERVISTA AL PRIMO CITTADINO