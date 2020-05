VIDEO – Casolare a fuoco, le indagini: non si esclude la pista dolosa

Un incendio la cui effettiva origine al momento resta tutto da inquadrare, quello registratosi domenica a Sperlonga. Ha interessato un casolare abbandonato da circa 10 anni situato in via Salette, portando sul posto un gran dispiegamento di vigili del fuoco, a cui è seguito l’intervento degli agenti della polizia municipale e dei carabinieri.

Proprio i militari della Stazione locale dell’Arma, ad indagare per cercare di risalire alle cause che hanno scatenato il vasto rogo, che ha creato non poca paura tra i residenti. Allo stato attuale, da quanto trapelato, l’ipotesi del dolo non è da escludere. Ma è comunque ritenuta poco probabile dagli investigatori, sia per l’assenza di elementi utili a intraprendere con forza tale pista, sia per via delle sterpaglie secche presenti tutt’intorno al casolare.

VIDEO: LE INTERVISTE SUL POSTO E LE IMMAGINI DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO