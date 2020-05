Gli animali del circo Orfei e il Covid: il sostegno dei volontari della protezione civile

Con l’emergenza da Covid-19 andata ad attenuarsi ma non ancora messa alle spalle, prosegue senza sosta l’impegno dei volontari della protezione civile appartenenti al Gruppo Passo Genovese OdV di Latina. Attivi sin dai primi giorni di lockdown con servizi di distribuzione di generi alimentari, montaggio tende presso gli ospedali del Lazio, supporto alle forze dell’ordine ed assistenza alla popolazione, sono inoltre intervenuti a sostegno degli animali del circo Moira Orfei con base a Latina.

Il circo dopo il blocco forzato degli spettacoli e degli spostamenti è rimasto per mesi fermo a Gallarate, in provincia di Varese, e solo negli ultimi giorni ha potuto far rientro ‘a casa’, in località Borgo Grappa. Non è rimasto inascoltato l’appello lanciato dai proprietari, preoccupati di garantire il cibo necessario per i propri animali. Una squadra del Gruppo Passo Genovese OdV ha infatti reperito e consegnato, grazie alla donazione di un cittadino e di un volontario della stessa, alcune balle di fieno.

“I proprietari del circo hanno voluto farci visitare lo zoo, e abbiamo potuto constatare il benessere degli animali, tra cui un elefante, tigri, leoni, cavalli, pony, zebre, cammelli”, dichiara il presidente Maurizio Iaiza. “Oltre all’impegno dei nostri volontari, ringraziamo i donatori per la solidarietà dimostrata. Per noi il benessere degli animali, di qualsiasi specie, è fondamentale”, aggiunge il vicepresidente Alessandro Girolami.