Incidente in moto, grave un giovane: necessaria l’eliambulanza

FLASH – Un giovane è rimasto coinvolto in un pauroso incidente stradale, venendo elitrasportato in codice rosso presso un ospedale di Roma. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato lungo la provinciale Fondi-Lenola, vedendo suo malgrado protagonista un ragazzo nato nel 1995: secondo le prime ricostruzioni mentre era in sella a una motocicletta, dopo aver perso per cause da accertare il controllo del mezzo all’altezza di una curva, si è schiantato contro un muro.

Dopo i primi soccorsi da parte del personale del 118, il ferito è stato trasportato alla volta del campo sportivo fondano in zona Madonna degli Angeli, opportunamente aperto dalla sezione locale della Cri, per essere trasferito a bordo dell’eliambulanza allertata nel mentre.