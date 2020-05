Incendio sulla Pontina nel territorio di Sabaudia

Un vasto incendio è divampato sulla Pontina all’altezza del chilometro 87.500 in direzione Latina ma nel Comune di Sabaudia.

In pochi minuti sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Sabaudia allertati da alcuni automobilisti, il fumo stava infatti divenendo un pericolo reale per la circolazione. Immediato anche l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento evitando così che il fuoco si propagasse.

Cominciano a registrarsi i primi incendi con l’aumento delle temperature, l’allarme resta alto anche per quanto riguarda il lungomare e le zone che rientrano nel Parco Nazionale del Circeo. Sfortunatamente una delle maggiori cause di incendio è dovuta a tentativi di “pulizia” non autorizzati e non controllati.