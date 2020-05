“Il MOF non è un tema locale ma nazionale”, le parole del presidente Quattrociocchi

L’associazione “Obiettivo Comune” di Fondi ha inaugurato un ciclo di webinar nella giornata di ieri con ospite il presidente del Mercato Ortofrutticolo di Fondi, il professore Bernardino Quattrociocchi.

Il professore presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi “La Sapienza” – Sede di Latina, intervistato da uno dei soci di Obiettivo Comune Davide Fiore, ha portato la discussioni su tematiche attuali e prospettive future del Mercato Ortofrutticolo locale che, come ha ricordato lo stesso Quattrociocchi: “Per chi non lo sapesse Fondi muove la stessa quantità di merci del mercato di Parigi”.

“Inizialmente mi avevano sconsigliato in molti di fare il presidente del MOF – ha spiegato il numero uno del Mercato – ad oggi non mi pento per nulla della scelta fatta e sono orgoglioso di rappresentare un mercato come quello di Fondi, fatto di persone che lavorano come i matti”.